ПСЖ хочет купить таланта академии "Барселоны"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к нападающему “Барселоны” и сборной Испании Ансу Фати, сообщает AS.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке форварда настаивает лично главный тренер ПСЖ Луис Энрике, который ранее тренировал сборную Испании и знаком с сильными качествами игрока.

Ранее сообщалось, что “Барселона” готова продать Фати, чтобы получить дополнительные средства на трансферы.

20-летний Фати является воспитанником “Барселоны”. Он выступает за главную команду каталонского клуба с 2019 года. Всего он провел за клуб 109 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. В составе “Барселоны” Фати становился чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/2021, а также завоевал Суперкубок Испании в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с опцией продления соглашения еще на два года.

Фати с 2020 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Испании Фати становился победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2022/2023.