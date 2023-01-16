ПСЖ хочет купить Салаха

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к египетскому нападающему “Ливерпуля" Мохамеду Салаху, сообщает журналист Исмаэль Махмуд в своем твиттере.

По сведениям источника, президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи встретился с футболистом после окончания матча 20-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” - “Брентфорд” (1:3). Пока неизвестно, о чем они говорили.

В нынешнем сезоне 30-летний Салах провел за “Ливерпуль” 27 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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