ПСЖ хочет купить полузащитника "Манчестер Сити"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к полузащитнику “Манчестер Сити” и сборной Португалии Бернарду Силве, сообщает Le10Sport.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок готов сменить клуб, так как у него не лучшие отношения с главным тренером “горожам” Хосепом Гвардиолой. Ранее сообщалось, что португальцем также интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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