ПСЖ хочет купить одного из лидеров "Ньюкасла"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к полузащитнику “Ньюкасла” и сборной Бразилии Бруно Гимараэшу, сообщает Sport Witness.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что бразильцем также интересуется “Реал”.

Гимараэш перешел в “Ньюкасл” летом 2022 года из “Лиона" за 42 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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