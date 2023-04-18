ПСЖ хочет купить "неприкасаемого" игрока "Интера"

Хавбек “Интера” Николо Барелла находится на радаре “Пари Сен-Жермен”.

Как пишет 90min, футболиста еще недавно хотел один из английских клубов АПЛ, но теперь фаворитом на его трансфер являются парижане.

ПСЖ уже запросил информацию о его доступности.

В то же время в "Интере" считают своего лидера практически неприкасаемым. Не исключено, что ПСЖ попытается включить в сделку своего полузащитника Леандро Паредеса.