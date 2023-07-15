ПСЖ хочет купить нападающего "Ювентуса"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к нападающему туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душана Влаховича, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, парижский клуб может приобрести футболист в летнее трансферное окно. Парижане готовы предложить форварду пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. “Юве” готов продать 23-летнего серба, но хочет получить за него не менее 80 миллионов евро.

Влахович выступает за “Ювентус” с января 2022 года. Он перешел в клуб из флорентийской “Фиорентины”. Сумма трансфера составила 81,6 миллионов евро. Всего форвард провел за туринский клуб 63 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее он также играл за “Партизан”. В составе клуба из Белграда Влахович становился чемпионом Сербии в сезоне-2016/2017, а также два раза выиграл Кубок Сербии в сезонах-2015/2016 и 2016/2017.

Влахович с 2020 года играет за сборную Сербии. Всего он провел за сербскую национальную команду 21 матч, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.