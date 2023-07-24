ПСЖ хочет купить лучшего молодого игрока чемпионата Норвегии

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к вингеру “Нордшелланда” и сборной Ганы Эрнеста Нуама, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро. В прошлом сезоне африканец был признан лучшим молодым игроком чемпионата Норвегии.

19-летний Нуама играет за “Нордшелланд" с января 2022 года. Он перешел в норвежский клуб из ганского клуба “Райт ту Дрим”. Сумма трансфера не разглашалась. Всего Нуама провел за “Нордшелланд” 43 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Нуама на данный момент провел всего один матч за сборную Ганы. Он дебютировал за ганскую национальную команду 18 июня 2023 года в матче отборочного турнира Кубка африканский наций против сборной Мадагаскара (0:0). Футболист провел на поле 28 минут.

Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции.