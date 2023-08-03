ПСЖ хочет арендовать звезду сборной Португалии

“Пари Сен-Жермен” нацелился на подписание нападающего лиссабонской “Бенфики” и сборной Португалии Гонсалу Рамуша, сообщает журналист Педру Сепулведа в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2024 года с обязательством последующего выкупа за 65 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 15 миллионов евро за счет бонусов. ПСЖ хочет реализовать схему с арендой форварда, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Руководство “Бенфики” хотело бы продать игрока сразу за 80 миллионов евро, но может принять предложение парижан.

22-летний Рамуш является воспитанником “Бенфики”. Он выступает за первую команду лиссабонского клуба с 2019 года. Всего форвард провел за клуб 106 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 16 результативных передач. В составе “Бенфики” Рамуш стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом из Лиссабона действует до лета 2025 года.

Рамуш с 2022 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду семь матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.