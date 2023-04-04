ПСЖ готовит "унизительное" предложение для Месси

ПСЖ предлагает форварду команды Лионелю Месси снизить зарплату на четверть, чтобы заключить новый контракт.

По данным L’Équipe, руководство клуба не хочет повторять ошибки прошлого лета, когда из-за раздутой зарплатной ведомости пришлось подписывать самых доступных игроков.

Источник отмечает, что аргентинец и окружение не согласны на такое предложение.

К слову, пока у форварда нет конкретных предложений от других клубов, но все указывает на то, что он не останется в составе парижан.