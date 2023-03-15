ПСЖ готовит трансфер звездного форварда из "Ливерпуля"

ПСЖ готов приобрести форварда “Ливерпуля” Мохамеда Салаха.

Как пишет Goal.com, в английском клубе готовы рассмотреть продажу 30-летнего африканца, соглашение с которым рассчитано до середины 2025 года.

Если продать его в 2023 году, то за него можно будет выручить немалую сумму. По данным аналитических порталов, сейчас стоимость нападающего составляет 80 миллионов евро.

В 26 матчах АПЛ этого сезона Салах отметился 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.