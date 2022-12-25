ПСЖ готовит трансфер защитника "Арсенала"
Новости футбола Сегодня, 06:50
Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен
Защитник “Арсенала” Вильям Салиба может стать игроком ПСЖ.
Как сообщает Media Foot, французский клуб уже начал переговоры с 21-летним французом.
ПСЖ пытается уговорить его перейти в свой стан и использует для этого все ресурсы.
Интересно, что у футболиста в июне 2023 года истекает контракт с английским клубом.
В этом сезоне Салиба провел 17 матчей за “Арсенал”, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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