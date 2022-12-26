"ПСЖ" готовит новое предложение по защитнику "Интера"

“ПСЖ” надеется уладить детали трансфера защитника “Интера” Милана Шкриньяра этой зимой.

Как сообщает Sport Mediaset, парижане хотят воспользоваться ситуацией с задержкой в продлении контракта между “Интером” и футболистом.

В ближайшее время парижане сделают новое предложение по игроку сборной Словакии.

В этом сезоне Шкриньяр сыграл в 15 матчах чемпионата Италии, но результативными действиями не отметился.

В “ПСЖ” словак должен стать заменой Серхио Рамосу.