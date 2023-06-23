ПСЖ готовит 150 миллионов на забивного форварда

"Наполи" может серьезно заработать на продаже своего форварда Виктора Осимхена в ПСЖ.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Альфредо Педулла, парижане включились в борьбу за 24-летнего нападающего с клубами английской Премьер-лиги.

Парижский клуб готов предложить за игрока требуемые 150 млн евро с учетом различных бонусов.

Интересно, что еще недавно в "Наполи" хотели встретиться с агентом Осимхена для обсуждения нового контракта, но теперь встреча может и не состояться.

В прошлом сезоне африканец стал лучшим бомбардиром Серии А.