ПСЖ готов заплатить огромные деньги за Холанда

Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд находится в списке желаемых игроков "Реала" и ПСЖ.

Как пишет Marca, парижане согласились заплатить около €200 млн за Холанда, что может повлиять на будущие перспективы Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Неймара.

В то же время, "Реал" продолжает работу над подписанием Килиана Мбаппе, но также рассматривает Холанда в качестве альтернативы.

Важно отметить, что отступные игрока в размере €200 млн активируются только в 2025 году.