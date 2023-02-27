ПСЖ готов заплатить 90 млн евро за защитника "Барселоны"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной Уругвая Рональду Араухо, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, французский клуб хочет купить игрока в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести уругвайца будет сложно, так как “Барса” не собирается с ним расставаться, а сумма отступных в контракте составляет один миллиард евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Араухо провел за “Барселону” 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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