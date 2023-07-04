ПСЖ готов заплатить 80 млн евро за нападающего сборной Франции

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к нападающему франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандалю Коло-Муани, сообщает Bild.

По сведениям источника, французский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него около 80 миллионов евро. Впрочем, даже такой большой суммы может оказаться недостаточно, так как немецкий клуб оценивает француза в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется “Бавария”.

В минувшем сезоне 24-летний Коло-Муани провел за “Айнтрахт” 46 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. За сборную Франции сыграл девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

ПСЖ в минувшем сезоне стал чемпионом Франции и завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Французский клуб попадет в первую корзину при жеребьевке. “Айнтрахт” финишировал на седьмом месте в чемпионате Германии и завоевал путевку в Лигу Конференций.