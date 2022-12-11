ПСЖ готов заплатить 120 млн евро за звезду сборной Англии
Новости футбола Вчера, 15:30
“Пари Сен-Жермен” хочет купить английского полузащитника дортмундской “Боруссии” Джуда Беллингема, сообщает El Nacional.
По сведениям источника, французский клуб готов заплатить за футболиста 120 миллионов евро. Спортивный директор ПСЖ Луис Кампос уже начал переговоры с руководством немцев.
Ранее сообщалось, что “Боруссия” хочет получить за игрока не менее 150 миллионов евро. Хавбек также входит в сферу интересов “Манчестер Юнайтед”, “Челси” и “Ливерпуля”.
В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” и сборную Англии 32 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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