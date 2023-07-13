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ПСЖ готов забрать номер у Мбаппе ради звездного новичка

Новости футбола Сегодня, 04:00
ПСЖ готов забрать номер у Мбаппе ради звездного новичка Фото: твиттер ПСЖ

По информации портала DefensaCentral, руководство "ПСЖ" уже не надеется сохранить в команде форварда Килиана Мбаппе.

Как пишет источник, руководство клуба неофициально приняло решение передать его номер 7 нападающему Жоау Феликсу в случае его перехода в команду.

"ПСЖ" еще не договорился о трансфере португальца из "Атлетико", но сейчас идут переговоры.

Во время встречи с представителями игрока обсуждался вопрос о его игровом номере в команде, и Феликс выбрал номер 7.

Именно под этим номером он играл во время выступлений за мадридский клуб. На данный момент Феликс отправился на предсезонный тренировочный сбор с мадридским клубом. В прошлом сезоне португальский вингер играл в аренде в лондонском “Челси”, где смог стать одним из важнейших игроков стартового состава.

В свою очередь Мбаппе продолжает гнуть свою линию и не продлевает контракт с “ПСЖ”. Футболист не скрывает, что хочет перейти в "Реал" Мадрид в это трансферное окно.

Текущий контракт звездного футболиста рссчитан до конца сезона 2023/2024.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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