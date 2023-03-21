ПСЖ готов продлить контракт с Рамосом, но при одном условии

“Пари Сен-Жермен” может продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом, если он согласится на снижение зарплаты, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство французского клуба довольно игрой испанца, но вынуждено уменьшать зарплатную ведомость, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Сейчас футболист получает 27 миллионов евро в год до уплаты налогов.

В нынешнем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Буффон назвал главную ошибку в карьере.