ПСЖ готов продать Мбаппе всем, кроме одного клуба

ПСЖ не собирается продавать Килиана Мбаппе в "Реал".

Как известно, клуб узнал о желании игрока не продлевать контракт до 2025 года.

Как пишет журналист Ману Карреньо, в связи с этим парижане готовы продать футболиста этим летом, чтобы выручить как можно больше средств.

В прошлом году Мбаппе был близок к переходу в "Реал", но решил не менять клуб.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции форвард забил 29 голов и отдал 5 голевых передач.