ПСЖ готов продать Мбаппе, но за невероятную сумму

“Пари Сен-Жермен” готов продать нападающего Килиана Мбаппе следующим летом, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 300-350 миллионов евро. В клубе убеждены, что форвард проводит последний сезон в Париже.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть клуб, так как считает себя обманутым руководством клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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