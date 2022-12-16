ПСЖ готов продать Мбаппе, но за невероятную сумму
Новости футбола Сегодня, 13:42
“Пари Сен-Жермен” готов продать нападающего Килиана Мбаппе следующим летом, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 300-350 миллионов евро. В клубе убеждены, что форвард проводит последний сезон в Париже.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть клуб, так как считает себя обманутым руководством клуба.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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