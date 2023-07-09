АНГ РУ
Главная Новости ПСЖ готов продать Килиана Мбаппе

ПСЖ готов продать Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 11:30
ПСЖ готов продать Килиана Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” готов продать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает журналист RTL Sport Абдель Бульма в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство французского клуба выставит футболиста на трансфер, если он откажется от активации опции продления контракта до лета 2025 года. Если форвард уйдет летом 2024 года на правах свободного агента, то это поставит под угрозу финансовое положение клуба.

Ранее сообщалось, что купить Мбаппе хотят “Реал” и “Ливерпуль”. Испанский и английский клубы готовы заплатить за француза около 200 миллионов евро. При этом “Пари Сен-Жермен” оценивает игрока в 250 миллионов евро, а также хочет получить еще 50 миллионов евро в качестве бонусов.

В прошлом сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что этим летом ПСЖ купил полузащитников Мануэля Угарте (60 миллионов евро) и Ли Кан Ина (22), защитника Лукаса Эрнандеса (45), а также выкупил трансфер нападающего Уго Экитике (28,5). Кроме того, в парижский клуб на правах свободного агента перешли защитник Мартин Шкриньяр и полузащитник Марко Асенсио.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции Новости футбола Сегодня, 09:43 ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции
Определился победитель молодежного чемпионата Европы Новости футбола Вчера, 16:34 Определился победитель молодежного чемпионата Европы
"Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе Новости футбола 07 июл 2023, 11:20 "Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе
ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро Новости футбола 07 июл 2023, 10:28 ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола 06 июл 2023, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
"Реал" купил "турецкого Лионеля Месси" Новости футбола 06 июл 2023, 10:16 "Реал" купил "турецкого Лионеля Месси"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:30 Легионер киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСВ совершил рекордный трансфер в истории Новости футбола Сегодня, 13:42 "Шахтер" снизил цену на вратаря Трубина, которым интересуется "Интер" Новости футбола Сегодня, 13:30 "Челси" хочет купить талантливого нападающего "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 13:15 Жоау Феликс может перейти в топ-клуб Португалии Новости футбола Сегодня, 12:55 "Бавария" интересуется топ-голкипером Новости футбола Сегодня, 12:43 "Фулхэм" хочет купить бразильца из "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 12:30 "Бавария" сделала новое предложение по трансферу Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 12:15 "Рома" хочет купить нападающего сборной Испании Новости футбола Сегодня, 11:55 Душан Влахович готов перейти в клуб АПЛ, но с одним условием
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Дефенса и Хустисия - Ланус 10 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Банфилд - Арсенал Саранди 10 июля 2023 года Футбол 10 июл 2023 Прогноз на матч Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 10 июля 2023 года Футбол 10 июл 2023 Прогноз на матч Колон - Бельграно 10 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч КИ Клаксвик - Ференцварош 11 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч Хамрун Спартанс - Маккаби (Хайфа) 11 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч Партизани - БАТЭ 11 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч Балкани - Лудогорец 11 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Астана - Динамо Тбилиси 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Хекен - Нью-Сейнтс 12 июля 2023 года