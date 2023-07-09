ПСЖ готов продать Килиана Мбаппе

“Пари Сен-Жермен” готов продать нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает журналист RTL Sport Абдель Бульма в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство французского клуба выставит футболиста на трансфер, если он откажется от активации опции продления контракта до лета 2025 года. Если форвард уйдет летом 2024 года на правах свободного агента, то это поставит под угрозу финансовое положение клуба.

Ранее сообщалось, что купить Мбаппе хотят “Реал” и “Ливерпуль”. Испанский и английский клубы готовы заплатить за француза около 200 миллионов евро. При этом “Пари Сен-Жермен” оценивает игрока в 250 миллионов евро, а также хочет получить еще 50 миллионов евро в качестве бонусов.

В прошлом сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что этим летом ПСЖ купил полузащитников Мануэля Угарте (60 миллионов евро) и Ли Кан Ина (22), защитника Лукаса Эрнандеса (45), а также выкупил трансфер нападающего Уго Экитике (28,5). Кроме того, в парижский клуб на правах свободного агента перешли защитник Мартин Шкриньяр и полузащитник Марко Асенсио.