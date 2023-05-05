ПСЖ готов отпустить Неймара

Форвард ПСЖ Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации из L'Équipe, советник парижского клуба Луиш Кампуш не против отъезда футболиста летом, но не будет настаивать на этом.

Решение этого вопроса он оставил за агентом игрока Пини Захави и президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелайфи.

Источник пишет, что "ПСЖ" готов отдать своего лидера в аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне бразильский футболист сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.