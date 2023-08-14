АНГ АНГ
Главная Новости ПСЖ договорился с Килианом Мбаппе: детали соглашения

ПСЖ договорился с Килианом Мбаппе: детали соглашения

Новости футбола Сегодня, 01:00
ПСЖ договорился с Килианом Мбаппе: детали соглашения Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе готов подписать новый контракт с парижским клубом, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, футболист подпишет с клубом новый контракт, который будет действовать до лета 2025 года. При этом в контракт будет включен пункт о том, что клуб согласится продать форварда в мадридский “Реал” летом 2024 года. Стоит отметить, что Мбаппе все еще может покинуть ПСЖ в текущее трансферное окно, но лишь в том случае, если за него заплатят 200 миллионов евро.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 13:34 "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ
Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера Новости футбола Вчера, 11:30 Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера
"Реал" надолго теряет основного защитника Новости футбола Вчера, 10:52 Основной защитник "Реала" пропустит почти весь сезон
"Реал" договорился о переходе вратаря сборной Испании Новости футбола Вчера, 00:00 "Реал" договорился о переходе вратаря сборной Испании
"Реал" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Испании Новости футбола 12 авг 2023, 17:39 "Реал" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Испании
Испорченный дебют Кейна: "Бавария" потерпела разгромное поражение в Суперкубке Германии Новости футбола 12 авг 2023, 16:44 Испорченный дебют Кейна: "Бавария" потерпела разгромное поражение в Суперкубке Германии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:00 ПСЖ договорился с Килианом Мбаппе: детали соглашения Новости футбола Сегодня, 00:30 "Фенербахче" объявил о переходе звездного полузащитника сборной Бразилии Новости футбола Вчера, 13:34 "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 12:05 Легендарный Диего Коста нашел новый клуб Новости футбола Вчера, 11:45 "Айнтрахт" и "Вольфсбург" забили 13 голов на двоих в матчах Кубка Германии Новости футбола Вчера, 11:35 Неймар близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 11:30 Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера Новости футбола Вчера, 11:21 "Тоттенхэм" не смог победить в матче 1-го тура чемпионата Англии Новости футбола Вчера, 11:15 "Монако" одержал результативную победу в матче 1-го тура Лиги 1 Новости футбола Вчера, 11:08 "Заря" одержала первую победу в чемпионате Украины
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кадис - Алавес 14 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 14 августа 2023 года Футбол 15 авг 2023 Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе - Куяба 16 августа 2023 года Футбол 16 авг 2023 Прогноз на матч Флора - Фарул 16 августа 2023 года Футбол 16 авг 2023 Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Норвич 16 августа 2023 года Футбол 16 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Севилья 16 августа 2023 года