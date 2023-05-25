ПСЖ договорился о трансфере хавбека "Спортинга" за 60 миллионов

Хавбек “Спортинга” Мануэль Угарте может получить шанс присоединиться к команде чемпионата Франции.

В услугах ,уругвайского полузащитника заинтересован ПСЖ.

За 22-летнего игрока парижане готовы выплатить компенсацию в размере 60 миллионов евро, прописанную в его контракте.

Ожидается, что с молодым футболистом заключат пятилетнее трудовое соглашение.

В этом сезоне Угарте провел 47 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.