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ПСЖ договорился о переходе звездного португальского нападающего

Новости футбола Сегодня, 08:31
ПСЖ договорился о переходе звездного португальского нападающего Фото: инстаграм Гонсалу Рамуша/Автор неизвестен

Нападающий лиссабонской “Бенфики” и сборной Португалии Гонсалу Рамуш перейдет в “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

По сведениям источника, португальский клуб согласился отдать футболиста в аренду на один год с обязательством последующего выкупа. Летом 2024 года французский клуб будет обязан выкупить трансфер форварда за 65 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 15 миллионов евро за счет бонусов. ПСЖ хочет реализовать схему с арендой форварда, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

22-летний Рамуш является воспитанником “Бенфики”. Он выступает за первую команду лиссабонского клуба с 2019 года. Всего форвард провел за клуб 106 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 16 результативных передач. В составе “Бенфики” Рамуш стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом из Лиссабона действует до лета 2025 года.

Рамуш с 2022 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду семь матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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