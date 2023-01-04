"ПСЖ" договорился о новом контракте с лидером обороны
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер ПСЖ/автор неизвестен
Защитник Маркиньос начал переговоры о продлении контракта с “ПСЖ”.
По словам футболиста, переговоры активно продвигаются.
“Буду надеяться, что соглашение будет подписано как можно скорее”, – сказал 28-летний игрок сборной Бразилии.
Напомним, что текущий контракт Маркиньоса с “ПСЖ” рассчитан до июня 2024 года.
Новое соглашение сторон будет рассчитано до 2026 или 2027 года.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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