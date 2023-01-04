"ПСЖ" договорился о новом контракте с лидером обороны

Защитник Маркиньос начал переговоры о продлении контракта с “ПСЖ”.

По словам футболиста, переговоры активно продвигаются.

“Буду надеяться, что соглашение будет подписано как можно скорее”, – сказал 28-летний игрок сборной Бразилии.

Напомним, что текущий контракт Маркиньоса с “ПСЖ” рассчитан до июня 2024 года.

Новое соглашение сторон будет рассчитано до 2026 или 2027 года.