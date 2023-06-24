ПСЖ будет ждать решения Мбаппе 2-3 недели
Новости футбола Сегодня, 06:49
Фото: твиттер ПСЖ
ПСЖ ждет окончательного ответа от Килиана Мбаппе по поводу его будущего в течение 2-3 недель.
Журналист Дани Хиль уточнил, что владельцы клуба хотят знать позицию игрока насчет продления контракта.
Если капитан сборной Франции не согласится, то он будет продан в этом году.
Ранее была информация, что француз может перейти в “Реал” за 250 млн.
В то же время в ПСЖ видят лишь два варианта: продление контракта или продажу игрока.
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