ПСЖ будет ждать решения Мбаппе 2-3 недели

ПСЖ ждет окончательного ответа от Килиана Мбаппе по поводу его будущего в течение 2-3 недель.

Журналист Дани Хиль уточнил, что владельцы клуба хотят знать позицию игрока насчет продления контракта.

Если капитан сборной Франции не согласится, то он будет продан в этом году.

Ранее была информация, что француз может перейти в “Реал” за 250 млн.

В то же время в ПСЖ видят лишь два варианта: продление контракта или продажу игрока.