ПСЖ близок к трансферу одного из лидеров "Интера"

Защитник миланского “Интера” и сборной Словакии Милан Шкриньяр близок к переходу в “Пари Сен-Жермен”, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, футболист дал принципиальное соглашение на переход во французский клуб, а также отказался от продления контракта с миланцами. Парижане могут приобрести игрока всего за 10-15 миллионов евро, так как его контракт с “Интером” истекает спустя полгода.

В нынешнем сезоне 27-летний Шкриньяр провел за “Интер” 26 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас.

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