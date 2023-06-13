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ПСЖ близок к покупке полузащитника сборной Южной Кореи

Новости футбола Сегодня, 15:55
ПСЖ близок к покупке полузащитника сборной Южной Кореи Фото: инстаграм Ли Кан Ина/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” близок к покупке полузащитника “Мальорки” и сборной Южной Кореи Ли Кан Ина, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже прошел основную часть медицинского обследования для французского клуба. Впрочем, парижанам нужно еще согласовать с испанским клубом сумму трансфера.

В нынешнем сезоне 22-летний Ли Кан Ин провел за “Мальорку” 39 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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