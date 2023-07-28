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ПСЖ близок к покупке одного из лидеров "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 14:48
ПСЖ близок к покупке одного из лидеров "Барселоны" Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Нападающий “Барселоны” и сборной Франции Усман Дембеле очень близок к переходу в “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Фабрис Хокинс в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб собирается заплатить за футболиста полную сумму отступных, которая до 31 июля составляет 50 миллионов евро. С 1 августа сумма отступных увеличится до 100 миллионов евро. Дембеле заинтересован в переходе в ПСЖ, так как его нравится проект парижского клуба.

26-летний Дембеле выступает за “Барселону” с лета 2017 года. Он перешел в каталонский клуб из дортмундской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 135 миллионов евро. Всего француз провел за “Барселону” 185 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 43 результативные передачи. В составе каталонцев он три раза становился чемпионом Испании (2017/18, 2018/19, 2022/23), два раза становился обладателем Кубка Испании (2017/18, 2020/21), два раза становился обладателем Суперкубка Испании (2018, 2022/23). Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также играл за “Ренн”.

Дембеле с 2016 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 37 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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