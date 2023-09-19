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ПСЖ без проблем побеждает Боруссию Дортмунд

Новости футбола Сегодня, 16:54
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
ПСЖ без проблем побеждает Боруссию Дортмунд ПСЖ без проблем побеждает Боруссию Дортмунд

В группе F состоялся второй матч первого тура Лиги чемпионов. На Прак де Пренс ПСЖ принимал Боруссию Дортмунд.

Гости немного активнее начали матч, но уже к середине первого тайма хозяева взяли мяч под свой контроль и искали возможность забить. На 18-й минуте Витинья пробивал по воротам Дортмунда, но попал в штангу.

На 40-й минуте Зюле сыграл рукой в своей штрафной, но после просмотра ВАР, арбитр не стал назначать пенальти.

В первом тайме больше не было каких-либо опасных моментов. На табло 0:0.

На старте второй половины ПСЖ заработал пенальти, снова Зюле в центре внимания. Защитник Боруссии сыграл рукой и в этот раз арбитр назначил 11-метровый удар. Килиан Мбаппе уверенно реализовал его.

Через девять минут Парижане удвоили преимущество. Ашраф Хакими классно убрал защитника Боруссии и пробил мимо голкипера.

ПСЖ побеждает Боруссию Дортмунд и уверенно начинает новый сезон Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов. Первый тур. Группа F

"ПСЖ" - Боруссия Дортмунд" - 2:0
Голы: 1:0 – 49 Мбаппе, 2:0 – 58 Хакими

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