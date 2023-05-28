ПСВ вырвал победу в Алкмаре и пробился в Лигу чемпионов

В матче 34-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл АЗ и Алкмара со счетом 2:1.

Победу гостям принес Хави Симонс, который сделал дубль. У хозяев гол забил Йеспер Карлссон.

ПСВ, набрав 75 очков, занял второе место в турнирной таблице Эредивизии, и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. АЗ с 67 очками финишировал на четвертом месте и сыграет в квалификации Лиги Европы.

АЗ - ПСВ - 1:2 (0:0)

Голы: Симонс, 65 - 0:1, Карлссон, 84 (с пенальти) - 1:1, Симонс, 90+8 - 1:2

АЗ: Райан, Сугавара, Бекема (де Вит, 76), Хацидиакос, Керкез, Мейнанс (Лахдо, 68), Класи, Рейндерс, ван Бредероде (Михайлович, 68), Павлидис (Базур, 76), Карлссон.

ПСВ: Бенитес, Мвене, Рамальо (Тезе, 55), Брентуэйт, ван Анхольт (Боскальи, 82), Сангаре, Тиль (Гутьеррес, 86), Верман, Эль-Гази, Симонс, де Йонг.

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