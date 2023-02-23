ПСВ вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы ПСВ на своем поле обыграл “Севилью” со счетом 2:0, но вылетел из турнира по сумме двух встреч.

Победу голландскому клубу принесли голы Люка де Йонга и Фабиу Силвы.

ПСВ Нидерланды – “Севилья” Испания - 2:0 (0:0) - первый матч - 0:3

Голы: де Йонг, 77 - 1:0, Силва, 90+5 - 2:0

ПСВ: Бенитес, Мвене, Рамальо, Брэнтуэйт, ван Анхолт (Мауро Жуниор, 62), Гутьеррес (Фабиу Силва, 62), Тил, Верман, Симонс, де Йонг, Бакайоко.

“Севилья”: Дмитрович, Навас (Монтьель, 80), Фернандо, Теллес, Ньянзу, Акунья, Ракитич, Оливер Торрес (Сусо, 69), Жордан, Эн-Несири (Окампос, 69), Хиль (Рафа Мир, 86).

Не пропустите: “Днепр-1” вылетел из Лиги Конференций.