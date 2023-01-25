ПСВ усилился португальским талантом
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен
Пресс-служба ПСВ на официальном сайте объявила о переходе португальского нападающего “Вулверхэмптона” Фабиу Силвы.
Голландский клуб арендовал футболиста на полгода без права последующего выкупа.
Силва перешел в “Вулверхэмптон” осенью 2020 года из “Порту”. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Всего за английский клуб он провел 62 матча, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Ранее он сдавался в аренду в “Андерлехт”.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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