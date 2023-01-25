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ПСВ усилился португальским талантом

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен

Пресс-служба ПСВ на официальном сайте объявила о переходе португальского нападающего “Вулверхэмптона” Фабиу Силвы.

Голландский клуб арендовал футболиста на полгода без права последующего выкупа.

Силва перешел в “Вулверхэмптон” осенью 2020 года из “Порту”. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Всего за английский клуб он провел 62 матча, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Ранее он сдавался в аренду в “Андерлехт”.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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