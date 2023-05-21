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ПСВ ушел от поражения, проигрывая со счетом 1:3

Новости футбола Сегодня, 11:55
ПСВ ушел от поражения, проигрывая со счетом 1:3 Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Нидерланов ПСВ на своем поле сыграл вничью с “Херенвеном” со счетом 3:3.

На 14-й минуте счет открыл Ибраим Сангаре, но на 33-й минуте счет сравнял Милан ван Эвейк. В концовке первого тайма гостей вперед вывел Антуан Колассен. На 58-й минуте преимущество “Херенвена” увеличил Колассен, оформив дубль. На 79-й минуте разрыв в счет сократил Люк де Йонг. В концовке встречи хозяев от поражения спас Хави Симонс, который забил с пенальти.

ПСВ, набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Херенвен” с 43 очками занимает восьмое место.

ПСВ - “Херенвен” - 3:3 (1:2)
Голы: Сангаре, 14 - 1:0, ван Эвейк, 33 - 1:1, Колассен, 45 - 1:2, Колассен, 58 - 1:3, де Йонг, 79 - 2:3, Симонс, 86 (с пенальти) - 3:3

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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