ПСВ упустил победу в матче чемпионата Нидерландов

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде сыграл вничью с “Утрехтом” со счетом 2:2.

У хозяев голы забивали Отман Бауссайд и Сандер ван де Стрек. У гостей отличились Жоан Бакайоко и Люк де Йонг.

ПСВ, набрав 43 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизии. “Утрехт” с 34 очками остался на седьмой позиции.

“Утрехт" - ПСВ - 2:2 (1:1)

Голы: Бауссайд, 33 - 1:0, Бакайоко, 41 - 1:1, де Йонг, 57 - 1:2, ван де Стрек, 60 - 2:2

“Утрехт”: Баркас, Клайбер (Клюйверт, 88), ван дер Хорн, Саньян, ван дер Марель (тер Авест, 75), Йенсен (Маэда, 80), Брауэрс, Бут, ван де Стрек, Бауссайд (Рамселар, 80), Дувикас.

ПСВ: Бенитес, Тезе, Брэнтуэйт (Рамальо, 71), Обиспо, ван Анхольт (Мвене, 80), Верман, Мауро Жуниор (Гутьеррес, 71), Тиль, Симонс, Бакайоко (Сайбари, 87), де Йонг.

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