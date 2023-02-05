ПСВ упустил победу над лидером чемпионата Нидерландов

В матче 20-го тура чемпионата Нидерландов “Фейеноорд” и ПСВ сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Анвар Эль-Гази, а во второй половине второго тайма преимущество гостей увеличил Торган Азар. Впрочем, в концовке хозяев от поражения спас дубль Алирезы Джаханбакша.

“Фейеноорд”, набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ с 39 очками остался на четвертой позиции.

"Фейеноорд" - ПСВ - 2:2 (0:1)

Голы: Эль-Гази, 8 - 0:1, Азар, 68 - 0:2, Джаханбакш, 82 - 1:2, Джаханбакш, 90+6 - 2:2

"Фейеноорд": Велленройтер, Педерсен, Гертрейда, Ганцко (Волемарк, 85), Лопес (Данило, 71), Виффер, Кекчю, Тимбер (Бульяуде, 62), Пайшао (Джаханбакш, 62), Дилросун (Идрисси, 71), Хименес.

ПСВ: Бетинес, Тезе, Брэнтуэйт, Обиспо, Мвене (ван Анхольт, 32), Сангаре, Верман (Гутьеррес, 61), Эль-Гази (Бакайоко, 17, Рамальо, 71), Тиль (Азар, 62), Симонс, де Йонг (Силва, 70).

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