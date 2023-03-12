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ПСВ разгромил аутсайдера чемпионата Нидерландов

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле разгромил “Камбур” со счетом 5:2.

Победу хозяевам принесли дубль Анвара Эль-Гази, голы Ксави Симонса, Патрика ван Анхольта и Фабиу Силвы. У гостей отличились Ремко Балк и Бьерн Йонсен.

ПСВ, набрав 52 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизии. “Камбур” с 16 очками остался на последнем, 18-м месте.

ПСВ - “Камбур” - 5:2 (1:1)
Голы: Балк, 22 - 0:1, Симонс, 25 - 1:1, ван Анхольт, 54 - 2:1, Эль-Гази, 56 - 3:1, Йонсен, 61 - 3:2, Силва, 65 (с пенальти) - 4:2, Эль-Гази, 88 - 5:2

ПСВ: Дроммель, Мвене, Рамальо, Брэнтуэйт, ван Анхольт (Боскальи, 83), Сангаре, Верман, Тиль (Гутьеррес, 79), Симонс (Сайбари, 89), Бакайоко (Эль-Гази, 46), Силва (Ледесма, 89).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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