ПСВ объявил о продаже Гакпо в клуб АПЛ
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен
Форвард ПСВ Коди Гакпо стал игроком “Ливерпуля”.
Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.
Переход игрока состоится сразу после открытия зимнего трансферного окна в Англии.
До конца года 23-летний футболист отправится в Англию, где пройдет все необходимые процедуры перед трансфером.
Сумма сделки не разглашается, но ожидается, что она станет рекордной для ПСВ.
Гакпо сыграл в нынешнем сезоне в 14 матчах чемпионата Нидерландов, забил девять голов и сделал 12 ассистов.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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