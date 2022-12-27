ПСВ объявил о продаже Гакпо в клуб АПЛ

Форвард ПСВ Коди Гакпо стал игроком “Ливерпуля”.

Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Переход игрока состоится сразу после открытия зимнего трансферного окна в Англии.

До конца года 23-летний футболист отправится в Англию, где пройдет все необходимые процедуры перед трансфером.

Сумма сделки не разглашается, но ожидается, что она станет рекордной для ПСВ.

Гакпо сыграл в нынешнем сезоне в 14 матчах чемпионата Нидерландов, забил девять голов и сделал 12 ассистов.