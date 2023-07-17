ПСВ может усилиться бельгийцем из "Милана"

ПСВ из Эйндховена проявляет интерес к полузащитнику “Милана” и сборной Бельгии Шарлю Де Кетеларе, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, голландский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб ПСВ рассматривает кандидатуру бельгийца в качестве замены вингеру Хави Симонсу, который в ближайшее время перейдет в “Пари Сен-Жермен”. “Милан” может продать игрока примерно за 30 миллионов евро.

22-летний Де Кетеларе выступает за “Милан” с 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из “Брюгге”. Сумма трансфера составила 35,5 миллионов евро. Всего хавбек провел за “Милан” 40 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Де Кетеларе с 2020 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 12 матчей и забил один гол.

В прошлом сезоне ПСВ занял второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. “Милан” финишировал на четвертом месте в чемпионате Италии.