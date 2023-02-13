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Провал ПСЖ, победы "Марселя" и "Монако": результаты 23-го тура чемпионата Франции

Новости футбола Сегодня, 05:50
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить поражение ПСЖ от “Монако", а также победу “Марселя” над “Клермоном”.

“Монако” – ПСЖ - 3:1 (3:1)
Голы: Головин, 4 - 1:0, Бен-Йеддер, 18 - 2:0, Заир-Эмери, 39 - 2:1, Бен-Йеддер, 45 - 3:1

“Лилль” – “Страсбур” - 2:0 (2:0)
Голы: Дэвид, 23 (с пенальти) - 1:0, Дэвид, 28 - 2:0

“Тулуза” – “Ренн” - 3:1 (3:0)
Голы: Ратао, 27 - 1:0, Абухляль, 28 - 2:0, Даллинга, 37 - 3:0, Руо, 55 (автогол) - 3:1

“Ницца” – “Аяччо” - 3:0 (1:0)
Голы: Данте, 3 - 1:0, Браими, 69 - 2:0, Браими, 90 - 3:0

“Клермон” – “Марсель” - 0:2 (0:1)
Голы: Санчес, 44 (с пенальти) - 0:1, Санчес, 81 - 0:2

“Монпелье” – “Брест” - 3:0 (2:0)
Голы: Эрей, 4 (автогол) - 1:0, Саванье, 17 (с пенальти) - 2:0, Ваи, 54 - 3:0

“Реймс” – “Труа” - 4:0 (2:0)
Голы: Мунеци, 10 - 1:0, Маолида, 44 - 2:0, Балогун, 50 - 3:0, Каюсте, 82 - 4:0

“Анжер” – “Осер” - 1:1 (1:1)
Голы: Равелосон, 2 (автогол) - 1:0, Аблин, 22 (с пенальти) - 1:1

“Нант” – “Лорьян” - 1:0 (0:0)
Гол: Блас, 66 - 1:0

“Лион” – “Ланс” - 2:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 23 - 1:0, Мачадо, 39 - 1:1, Шерки, 64 - 2:1

Положение команд: ПСЖ - 54, "Марсель" - 49, "Монако" - 47, "Ланс" - 46, "Лилль" - 41, "Ренн" - 40, "Ницца" - 37, "Лорьян" - 36, "Лион" - 35, "Реймс" - 33, "Тулуза" - 32, "Клермон" - 30, "Нант" - 28, "Монпелье" - 23, "Брест" - 23, "Труа" - 19, "Страсбур", "Аяччо" - 18, "Осер" - 15, "Анжер" - 10.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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