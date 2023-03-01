Процесс продажи "Манчестер Юнайтед" может затянуться

Продажа “Манчестер Юнайтед” может затянуться до конца текущего сезона.

Владельцы клуба - семья Глейзеров - все еще надеются выручить с продажи около 6 миллиардов фунтов.

Главным претендентом на покупку “МЮ” остается катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, который готов заплатить 4,5 млрд евро.

Еще меньшую сумму предложил британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Как пишет The Guardian, вероятность того, что клуб будет продан в течение месяца, сильно упала. Каждый из шести членов семьи Глейзеров хочет заработать как можно больше, поэтому они не решаются принимать предложения.