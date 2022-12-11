Прошлым летом все клубы отказались от Роналду, несмотря на хорошие условия для трансфера

Минувшим летом представители бывшего нападающего “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду предлагали его услуги нескольким клубам, но везде получили отказ, несмотря на выгодные условия для трансфера, сообщает The Athletic,.

По сведениям источника, манкунианцы были готовы взять на себя выплату более 80 процентов зарплаты форварда, который получал 27 миллионов евро в год. Заинтересованному клубу оставалось платить португальцу менее пяти миллионов евро за год. Впрочем, ни один из клубов не заинтересовался игроком, и он на тот момент остался в стане “МЮ”.

Напомним, что 37-летний Роналду покинул “Манчестер Юнайтед” в ноябре после скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

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