Промоутер Едди Хирн выразил свои мысли относительно возможного поединка Джошуа и Нганну

Промоутер Эдди Хирн поделился мнениями о потенциальном бою между его подопечным Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну, сообщает iFL TV.

Он считает, что это сражение затмит поединок за абсолютного чемпиона между Усиком и Фюри.

"Это масштабно. Я не думаю, что бой Фьюри – Усик такой. На мой взгляд, бой Эй Джей против Нганну больше, чем Усик – Фьюри. Бой Энтони против Тайсона спорен, но у Фьюри есть контракт на бой с Александром, так что этого даже не может произойти. Я хотел бы, чтобы это сражение произошло. Эй Джей нокаутирует Тайсона", - заявил Хирн.

Напомним, что Тайсон Фьюри только раздельным решением судей победил в крайнем поединке Фрэнсиса Нганну. И следующий бой должен провести с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

По мнению Фрэнка Уоррена, бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состоится 23 декабря, а будет отложен минимум до марта.

Боксеры уже подписали контракт на бой за все пояса в тяжелом весе, при этом ожидается, что он состоится 23 декабря или в январе в начале следующего года.