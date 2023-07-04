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Пролился свет на будущее Лукаку

Новости футбола Сегодня, 05:34
Пролился свет на будущее Лукаку Фото: твиттер Интера

Миланский “Интер” вскоре сделает официальное предложение “Челси” по Ромелу Лукаку.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, за игрока сборной Бельгии финалист Лиги чемпионов минувшего сезона готов заплатить 30 миллионов евро.

Переговоры между английским и итальянским клубом продолжатся на этой неделе в формате видеоконференции.

Интересно, что в “Челси” уже неоднократно говорили о том, что не нуждаются в услугах данного футболиста. Англичане хотят продать Лукаку, но при этом выручить хоть какие-то средства. В СМИ была информация, что на бельгийского нападающего есть претенденты в Саудовской Аравии, но до официальных предложений дело не дошло.

В прошлом сезоне у Лукаку играл за “Интер” на правах аренды. Он сумел впечатлить тренерский штаб миланской команды и теперь клуб хочет расширить свое партнерство с ним.

В минувшем розыгрыше Серии А Лукаку провел 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

В чемпионате Италии “Интер” занял третье место и получил право сыграть в Лиге чемпионов в новом сезоне.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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