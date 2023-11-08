Проклятие тен Хага? Ман Юнайтед в матче с Копенгагеном потерял еще двух игроков

Игра против Копенгагена в четвертом туре Лиги чемпионов УЕФА начинался для Манчестер Юнайтед практически идеально: за первые полчаса Расмус Хойлунн забил два гола и “дьяволы” вели в счете 2:0. Однако это были единственные хорошие новости для команды Эрика тен Хага сегодня.

Между первым и вторым голом Юнайтед потеряли еще одного центрального защитника - Джонни Эванс получил повреждение колена и на пятнадцатой минуте покинул поле из-за травмы. Эванс составит в лазарете клуба компанию другим защитникам Лисандро Мартинесу, Люку Шоу, Тайрелу Маласии, а также опорному полузащитнику Касемиро. Очень вовремя поправился Варан, который и заменил Эванса.

Следующей потерей Манчестер Юнайтед стал Маркус Рашфорд. Опытный нападающий “дьяволов” получил красную карточку за очень брутальный фол против соперника в конце первого тайма.

К слову, из-за всех пауз арбитр добавил к первому тайму тринадцать минут. Этого времени Копенгагену хватило, чтобы сделать камбек. На 45-й минуте Мохамед Эльюнусси отыграл один гол, а еще до свистка на перерыв Диогу Гонсалвеш восстановил паритет в счете 2:2.