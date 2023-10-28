Прогнозируемые составы команд на «Эль Класико»

Сегодня состоится первое «Эль Класико» текущего сезона. Барселоне, из-за реконструкции на их родной арене «Камп Ноу», придется принимать Реал на «Олимпийском стадионе».

Этот матч является центральным матчем одиннадцатого тура Ла Лиги и, наверное, главной игрой первого круга сезона. Авторитетное испанское издание Marca уже предлагает ориентировочные составы команд в преддверии матча.

У «Барсы» большой список травмированных игроков и Хави надеется, что, хотя бы некоторые игроки смогут сыграть в сегодняшнем матче. Ключевыми игроками в лазарете являются Роберт Левандовски после вывиха лодыжки, Рафинья из-за мышечной травмы и Френки де Йонг, также из-за проблем с лодыжкой.

У Карло Анчелотти есть сомнения только касательно того, сможет ли Джуд Беллингем выступить после того, как в матче против Спортинга Браги попросил замену из-за мышечного дискомфорта. Но он подтвердил испанскому телевидению, что англичанин сыграет.

Предполагаемый состав Реала:

Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Чуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Винисиус и Родриго

Предполагаемый состав Барселоны:

Тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Бальде, Ромеу, Гюндоган, Торрес, Жоау Феликс и Лопес

Напомним, что матч стартует сегодня в 16:15 по среднеевропейскому времени. Dailysports подготовил для вас информацию, где покажут матч в вашей стране.