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Прогноз на матч ЦСКА София - Карабах 4 июля 2023 года

Новости футбола Сегодня, 17:30
Прогноз на матч ЦСКА София - Карабах 4 июля 2023 года Фото: инстаграм "Карабаха"/Автор неизвестен

4 июля в 14:00 по Центральноевропейскому времени (CET) состоится товарищеский матч, в котором примут участие ЦСКА из города София (Болгария) и “Карабах” из города Агдам (Азербайджан). Встреча пройдет в Агдаме на стадионе “Азерсун Арена”.

“ЦСКА” София

Софийский ЦСКА был основан в 1948 году. Клуб является самым титулованным в истории Болгарии. ЦСКА 31 раз становился чемпионом Болгарии, 21 раз выигрывал национальный Кубок, а также четыре раза завоевал Суперкубок страны. Кроме того, ЦСКА является самым успешным болгарским клубом в европейских клубных кубковых турнира. Софийский клуб дважды играл в полуфинале Кубка чемпионов (1967, 1982), а в 1989 году дошел до полуфинала Кубка УЕФА.

Впрочем, в последние годы клуб не добивается успеха. В последний раз ЦСКА становился чемпионом в 2008 году. В минувшем сезоне клуб из Софии на протяжении практически всего чемпионата боролся за чемпионский титул, но потерпел поражение в борьбе с “Лудогорцем”.

“Карабах”

Клуб был основан в 1951 году. В советский период “Карабах” играл в чемпионате Азербайджанской ССР, а в 1989 и 1991 годах выступал во второй лиге СССР. После обретения Азербайджаном независимости “Карабах” является бессменным участником национального чемпионата. Клуб из Агдама и бакинский “Нефтчи” являются двумя клубами, которые принимали участие во всех чемпионатах Азербайджана в высшем дивизионе. “Карабах” стал чемпионом Азербайджана в 1993 году, но затем клуб ушел на вторые роли из-за финансовых проблем.

В 2008 году “Карабах” возглавил Гурбан Гурбанов, который тренирует команду до сих пор. Под его руководством клуб выиграл девять из 10 последних чемпионатов Азербайжана. Клуб регулярно играет в Лиге Европы и Лиге Конференций, а однажды пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.

Личные встречи

ЦСКА и “Карабах” ранее провели между собой два товарищеских матча. В 2017 году болгарский клуб разгромил соперника со счетом 5:2, но в 2021 году азербайджанцы взяли реванш - 1:0.

Прогноз на матч

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Фаворитом матча по мнению букмекеров является “Карабах”. На победу клуба из Азербайджана можно поставить с коэффициентом 1,94.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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