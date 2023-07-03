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Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года

Новости футбола Сегодня, 04:00
Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года Фото: твиттер сборной Италии

В рамках Евро-2023 U19 состоится матч юношеских сборных Италии и Мальты. Встреча состоится 3 июля и начнется в 21:00 по европейскому времени.

Сборная Мальты

Мальтийцы не частые гости таких престижных турниров, как чемпионат Европы. Откровенно говоря, команда абсолютно не блещет известными именами, а попадание в финальную часть турнира можно считать огромным везением. Путевку на Евро-2023 мальтийцам дали как хозяевам предстоящего континентального форума.

При подготовке к турниру Мальта проиграла Черногории, а также обменялась победами со скромной Албанией. Как хозяева первенства, квалификацию мальтийцы не проходили.

Сборная Италии

Итальянцы являются едва ли не главными кандидатами на победу в турнире. Для них игра с Мальтой будет легкой прогулкой, в чем не сомневаются и букмекеры.

На пути к европейскому турниру итальянцы уверенной обыграли Германию, а также сыграли вничью с бельгийцами и словенцами.

Отметим, что на прошлом европейском первенстве итальянцы дошли до полуфинала, а в 2016-м и 2018-м в финалах они уступили Испании и Португалии соответственно.

Личные встречи

Интересно, что между собой предстоящие соперники провели всего две официальных встречи. Оба раза побеждали итальянцы и оба раза с одинаковым счетом 2:0.

Прогноз на матч

Нет сомнений в том, что Италия победит такого скромного соперника. Остается лишь один вопрос – сколько мячей итальянцы забьют в ворота Мальты. Мне верится, что встреча закончится с разницей минимум в три мяча, поэтому предлагаю поставить на фору Италии (-3) за кф. 1,6.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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